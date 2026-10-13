Marchan Trabajadores del IMSS en Puebla para Exigir Aumento Salarial Justo

Una nueva movilización de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se registra esta tarde por calles de la ciudad de Puebla.

Como parte de la marcha nacional, decenas de personas se congregaron en las instalaciones de la Delegación Estatal ubicada en la 4 Norte de la zona de San José.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestación IMSS Delegación Estatal 4 Norte Bulevar 5 de Mayo Puebla Hoy 13 Octubre

Desde ahí partieron para marchar sobre lo largo y ancho del Bulevar 5 de Mayo hasta la 15 Oriente; posteriormente se agruparán en el Sindicado de Trabajadores del IMSS de la 4 Sur, de la Colonia El Carmen en Puebla.

Los manifestantes piden un incremento salarial del 10%, en lugar del 6% que ofrece el gobierno federal. Se prevén cierres viales principalmente sobre el Bulevar 5 de Mayo, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Señalan que no fueron consultados y el ajuste no ayuda a la economía familiar, por lo que exigen salario digno y mejores condiciones laborales.

También demandan medicamentos e insumos para brindar mejor atención a los derechohabientes. Además, acusan que en las guarderías existen deficiencias.

El contingente integrado por médicos, enfermeras, trabajadores administrativos y jubilados se concentraron en la delegación estatal ubicada en la 4 Norte, marcharon por el Bulevar 5 de Mayo y tomaron la 15 Oriente para llegar a las instalaciones del Sindicato del IMSS.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR