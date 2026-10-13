Marchas

Marchan Trabajadores del IMSS en Puebla para Exigir Aumento Salarial Justo

Decenas de manifestantes salieron de la Delegación Estatal de la 4 Norte para dirigirse al Sindicato del IMSS

Reportan cierres viales en Bulevar 5 de Mayo.Reportan cierres viales en Bulevar 5 de Mayo. Foto: N+

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Hoy en Puebla, trabajadores del IMSS se movilizan para exigir un aumento salarial del 10%. La marcha afecta el tráfico en el Bulevar 5 de Mayo.

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