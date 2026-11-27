Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 27 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 12 concentraciones, una rodada motociclista, una rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

El Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México marchará a las 10:00 horas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en avenida Doctor Río de la Loza 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con destino Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se concentrará a las 11:00 horas en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en avenida Oaxaca 58, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Motociclistas rodarán durante el día de avenida Guelatao y Calzada General Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa y de gasolinera en Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc a un destino por definir.

Patinadores rodarán en Cuauhtémoc a las 20:30 horas del Kiosco de la Alameda Central a un destino sin definir

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ