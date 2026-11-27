A lo largo de más de 200 kilómetros de longitud, la autopista México-Querétaro presenta todos los días incidentes y problemas viales.

Las afectaciones son variadas en esta carretera que conecta a la Ciudad de México con Querétaro, uno de los polos económicos más importantes de nuestro país.

Van desde bloqueos, accidentes, manifestaciones, cierre de casetas de cobro, choques y robos. Y no es para menos, por su trazo circulan de 80 mil a 130 mil vehículos particulares y de carga.

Es por ello que la GN y Capufe realiza un monitoreo constante para atender los problemas que se presenten y, sobre todo, para prevenir incidentes.

Sin embargo, por su alta movilidad de personas y traslado de mercancías, las afectaciones se presentan de forma cotidiana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crisis de Movilidad en la Autopista México-Querétaro: ¿Por Qué Ha Aumentado el Tráfico a Diario?

Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

Durante las primeras horas de este viernes, la Guardia Nacional y Capufe no reportan afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país.

Sin embargo, a las 4:39 horas se reportó carga vehicular en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 37, dirección San Luis Potosí, por un accidente.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+