La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, informó sobre la falsificación de los productos OZEMPiC (semaglutida), Saxenda (Liraglutida), y de la comercialización ilegal de un producto con semaglutida genérica.

En el boletín se indica que la alerta se emite derivada de un análisis de la información presentada por la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V., que identificó la falsificación y comercialización ilegal en el país de los productos:

OZEMPiC (Semaglutida) 2 mg, OZEMPiC (Semaglutida) 0.25 mg/0.5 mg, Saxenda (Liraglutida) 6 mg/mL y OZEMPiC y/o Saxenda.

Además, Novo Nordisk México, S.A. de C.V., identificó la venta ilegal de un producto con semaglutida genérica, en solución inyectable en pluma precargada 1,34 mg/mL, 0,25/0,5/1 mg/dosis y número de lote 20250101AH-II, que no cuenta con registro sanitario autorizado en México. Y que se vende en redes sociales.

Estos productos representan un riesgo para la salud, pues no se tiene certeza sobre las materias primas empleadas en su elaboración, lo que no garantiza su seguridad, eficacia y calidad. También se desconoce su procedencia y las condiciones de fabricación.

Los productos referidos requieren receta médica para su adquisición y su uso indiscriminado y sin supervisión médica, puede representar un riesgo para la salud.

Ante esta situación la Cofepris emitió algunas recomendaciones a la población en general y profesionales de la salud, entre las que están:

No adquirir ni utilizar los medicamentos con las anomalías enlistadas en la alerta.

En caso de identificar a la venta los productos con alguno de los números de lote señalados en la alerta, se realice la denuncia sanitaria.

Antes de utilizar el medicamento, realizar una inspección visual del empaque para verificar que la información esté en español y ostente registro sanitario emitido por la autoridad sanitaria, y que las plumas precargadas no presenten signos de manipulación.

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal.

En caso de comprar medicamentos en línea, revisar que el establecimiento tenga domicilio físico en el país, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

Detalló que en caso de haber utilizado productos falsificados consultar a su médico.

Con información de Cofepris.

LECQ