El próximo sábado, la Selección Mexicana Femenil podría romper una racha de 12 años sin asistir a una Copa del Mundo, si vence a Haití en los cuartos de final de la W Championship de la Concacaf.

El combinado nacional deberá superar al representativo caribeño para obtener el boleto directo al torneo mundialista que se celebrará en Brasil en 2027.

En total, son ocho las selecciones que buscan los cuatro pases directos al Mundial, mismos que se disputarán de la siguiente forma:

México vs. Haití.

Estados Unidos vs. El Salvador.

Canadá vs. Panamá.

Jamaica vs. Costa Rica.

Los vencedores de cada serie pasarán directo a la Copa del Mundo Brasil 2027; mientras que los cuatro perdedores se enfrentarán para conseguir dos boletos al repechaje intercontinental.

Pero no solo el torneo regional es importante porque entrega tickets mundialistas, sino que pone en juego tres plazas para los Juegos Olímpicos. El cuarto boleto lo tiene en automático Estados Unidos por ser anfitrión.

¿Qué tendría que hacer México para llegar a la justa veraniega? Tendría que llegar a la final para tener asegurada su participación en Los Ángeles 2028.

También podría lograrlo si, en caso de perder en semifinales, en el duelo por el tercer lugar sale vencedor.

Quedar como cuarto lugar también abre una puerta a los Olímpicos. ¿De qué forma? Si Estados Unidos queda en alguno de los tres primeros lugares del torneo de la Concacaf.

Por último, el W Championship es relevante porque además de los boletos al Mundial Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos 2028, quien gane se convertirá en la mejor selección de la región.

Con información de N+

ICM