Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México.

Esto propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, sur y sureste; lluvias torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, e intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero.

Además, se espera un marcado descenso de temperatura sobre entidades del occidente, Mesa del Norte y la Mesa Central.

Simultáneamente, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia zonas superiores a los 2,800 msnm del centro de la República Mexicana (Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México).

Finalmente, la masa de aire ártico que impulsó al sistema frontal núm. 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste de México, así como viento de componente norte con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h en la costa sur de Veracruz.

Estas son las entidades que serán afectadas por precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Estado de México (oeste y suroeste), Guanajuato (sureste) y Guerrero (oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Querétaro (centro y sur), Hidalgo (sur y suroeste), Puebla (centro y sur), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (sur), Veracruz (norte, centro y sur) y Oaxaca (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche hacia zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas en el país serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, se pronostica cielo nublado y ambiente de frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México.

Durante la tarde y noche se prevén lluvias puntuales intensas en el Estado de México (oeste y suroeste) y lluvias muy fuertes en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 12 a 14 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 9 a 11 °C.

Con información de Conagua

ICM