Las autoridades de Protección Civil informaron que, debido al paso del Frente Frío Número Ocho en la entidad veracruzana, es posible que, como parte de sus efectos, se registre la caída de nieve o aguanieve en la cima y faldas del Cofre de Perote.

Para prevenir riesgos en esta zona de montaña, donde se pronostica también hielo y niebla densa, autoridades locales informaron que quedará restringido el acceso, así como el ascenso a este parque nacional desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de noviembre.

En este sentido, las autoridades realizaron el exhorto a la población a hacer caso a las medidas preventivas para evitar que se registre algún tipo de situación de riesgo que pueda poner en peligro a quienes se encuentren en la zona.

Debido a que se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve, hielo y niebla densa, se informó que quedarán restringidas las actividades turísticas y recreativas en los accesos del municipio de Perote.