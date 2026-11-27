La primera tormenta invernal de la temporada provocó la caída de nieve en el municipio de Guanaceví, en el estado de Durango.

En videos compartidos en redes sociales por la Coordinación Estatal de Protección Civil se observa como la zona serrana de las comunidades Ciénega de la Vaca y Agua del Pino se pintaron de blanco.

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades estatales y municipales mantienen un monitoreo permanente para salvaguardar a la población.

Asimismo, se pidió a los habitantes de esas comunidades, evitar salir si no es necesario, así como no transitar por caminos nevados.

De igual manera mantenerse bien abrigados y proteger vías respiratorias para evitar enfermedades, ya que se espera que el temporal continue gélido en las próximas horas en gran parte del territorio nacional.

Con información de Corresponsales.

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