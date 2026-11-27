El dólar estadounidense cotiza este viernes en 19.61 pesos mexicanos en promedio en instituciones bancarias y en el mercado electrónico.

Este jueves, la divisa local tuvo una nueva caída, la séptima de forma consecutiva, debido los temores ante el diferencial ⁠de tasas entre Banco de México y la Reserva Federal.

La moneda local cotizaba en 19.7062 unidades por dólar en la recta ⁠final de los negocios, con un descenso del 0.64% frente a las 19.5800 unidades del precio de referencia del miércoles.

El Banxico informó que el cierre del dólar el jueves fue de 19.7214 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 26 de noviembre en los 19.71 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 19.7203 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 19.7040 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 19.3957 pesos por billete verde, y a la venta en 19.8553.

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Con información de N+

ICM