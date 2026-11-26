El dólar estadounidense se cotiza este jueves en 19.61 pesos mexicanos en promedio en instituciones bancarias y en el mercado electrónico.

Este miércoles, la divisa nacional volvió a caer y cruzó el umbral de los 19.50 pesos por unidad, acercándose de forma peligroso al piso de los 20 pesos.

La moneda local cotizaba en 19.5855 por dólar en la recta final de los negocios, con un deterioro del 1% frente a las 19.3960 unidades del precio de referencia ⁠del martes.

Esto significó que nuestra moneda hiló su sexta jornada consecutiva de pérdidas, en medio de la incertidumbre por si habrá movimiento en la tasa de referencia de la Reserva Federal.

El Banxico informó que el cierre del dólar el miércoles fue de 19.5948 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 25 de noviembre en los 19.60 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 19.7040 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 19.3668 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 19.3459 pesos por billete verde, y a la venta en 19.7921.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM