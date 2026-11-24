El dólar estadounidense cotiza en 19.16 pesos mexicanos en promedio en el sistema bancario tradicional y en el mercado de cambio electrónico.

La jornada previa, la moneda nacional se depreció por cuarta jornada consecutiva, afectado por crecientes preocupaciones de una ⁠mayor disminución del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

La moneda local ‌cotizaba en 19.1635 por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida de un 0.10% frente al precio de referencia del viernes.

El Banxico informó que el cierre del dólar el lunes fue de 19.1700 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 23 de noviembre en los 19.18 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 19.1648 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 19.0228 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.8264 pesos por billete verde, y a la venta en 19.2926.

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Con información de N+

ICM