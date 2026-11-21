El dólar estadounidense cotiza este sábado en los 19.16 pesos mexicanos en promedio en el mercado electrónico, ya que este día no hay movimiento en el sistema bancario tradicional.

Este viernes, la divisa nacional no pudo sostener sus alzas iniciales y cayó, ampliando el fuerte descenso de ⁠las últimas jornadas para terminar sobre la barrera de las 19 unidades.

La moneda local cotizaba en ​19.1750 por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación del 0.52%, en sus mínimos ‌desde inicios de junio de 2025.

Las dos jornadas previas acumuló bajas mayores al 3%, en medio de la incertidumbre por lo que hará la Reserva Federal con la tasa de referencia.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el viernes fue de 19.1631 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 20 de noviembre en los 19.16 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 19.0270 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la compra en los 18.7423 pesos y a la venta 19.2269 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Con información de N+

ICM