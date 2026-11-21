La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ha emitido un comunicado sobre el caso de Vadhir “N”, señalado del delito de violación, en el que apunta que en la investigación por violación, un juez de control libró una orden de aprehensión que quedó sin efectos tras la resolución de un juicio de amparo. Sin embargo, aclaró que la investigación continúa y la Fiscalía conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio.

"La carpeta de investigación incluye datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado", destaca el comunicado.

Ante esto, la Fiscalía reitera su disposición a que Vadhir “N” comparezca y colabore con la investigación, así como a recibir y valorar los elementos que él y su defensa presenten, incluidos aquellos que, en su caso, puedan contribuir a deslindar su responsabilidad.

La Fiscalía informa que ha realizado gestiones de citación en más de 10 domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados.

"Hasta el momento, Vadhir “N” no ha comparecido ante el Ministerio Público y su defensa no ha aportado a la carpeta los dictámenes y demás elementos que ha referido públicamente", apunta el texto de la Fiscalía.

En cuanto a la posible extorsión, que ha denunciado el actor, la carpeta remitida por la Fiscalía General de la República cuenta únicamente con la denuncia inicial, informa la dependencia.

"Pese a las citaciones, Vadhir “N” y su representación jurídica no han comparecido ante el Ministerio Público ni han aportado los mensajes, registros de llamadas u otros elementos que han mencionado y que podrían contribuir a esclarecer si los hechos denunciados ocurrieron".

Finalmente la Fiscalía CDMX indica que continuará ambas investigaciones con objetividad e imparcialidad, con respeto a los derechos de las personas involucradas y a la presunción de inocencia.

¿Cuáles son las acusaciones contra el actor Vadhir?

El pasado 2 de abril, una modelo estadounidense de 19 años acusó al actor de haberla llevado a un camerino y presuntamente besarla y tocarla sin su consentimiento. Tras hacerse pública la acusación, el actor apareció en un programa de televisión acompañado de su equipo legal para negar categóricamente los señalamientos. "Tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió", según declaró.

El actor también cuenta con otra denuncia, la cual sería de una menor de edad. Respecto a este caso, su despacho de abogados informó que con relación a las entrevistas difundidas por el señor Vadhir y a las diversas notas periodísticas publicadas el día de hoy, por instrucción de los padres de familia de la víctima que representamos, aclaramos lo siguiente:

"Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República. La denuncia es en contra de la persona conocida públicamente como Vadhir, por hechos ocurridos en septiembre de este año".

El despacho de abogados apuntó que respetan el proceso legal y el estado que guarda la investigación.

Y aclaró que la firma no representa a la víctima que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y somos respetuosos del proceso legal que afronta, siendo este un caso diverso al que esta firma tiene a su cargo.

¿Qué ha dicho el actor Vadhir sobre los casos?

Hoy publicó un video en sus redes sociales donde dijo estar tranquilo, y afirma haber actuando responsablemente, y dejando que el proceso legal siga su curso.

"Mi silencio es por prudencia y respeto al proceso, confiando en mi inocencia y la justicia".

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