Durante el 2026, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA), se tienen reportados mil 400 nuevos contagios. Esto representa una disminución con respecto al año pasado, en que se contabilizaron mil 700 casos detectados.

De acuerdo con la comunidad de apoyo a personas con VIH-SIDA, los contagios se concentran en población cada vez menor, siendo de mayor incidencia en la población de entre los 13 y 20 años de edad.

Eduardo Lugo, director de la asociación Casa Veracruz, señala que la educación es fundamental para la prevención de los contagios, ya que existen métodos y medicamentos que evitan la transmisión del VIH; sin embargo, la población muchas veces lo desconoce.

También mencionó que medicamentos como el PREP (Profilaxis Preexposición) son de acceso universal y gratuito en cualquier institución de salud con o sin afiliación al seguro social. El tratamiento permite que a las personas que tienen una vida sexual activa no se les transmita el VIH y se debe consultar con algún médico.

'Esto permite que a las personas que tienen una vida sexual activa no se les transmita el VIH por medio de este medicamento.' —Eduardo Lugo, director de la asociación Casa Veracruz.

Es importante que la población clave se realice pruebas para la detección cada seis meses. Kevin Ríos, integrante de la asociación Casa Veracruz, indica que la población que tiene mayor riesgo de contagio son hombres que tienen sexo con hombres, personas de la comunidad, trans, personas que realizan trabajos sexuales y, actualmente, también amas de casa.