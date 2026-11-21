Usuarios reportaron la noche de este viernes problemas para descargar sus boletos a través de la plataforma de Ticketmaster, previo a los conciertos programados para este fin de semana, entre ellos el Corona Capital.

La mayoría de los usuarios reportaba no poder descargar boletos para los diferentes espectáculos de este fin de semana.

En respuesta, Ticketmaster solicitaba a los afectados información adicional para revisar caso por caso el problema de acceso a los boletos.

"Dado que el espectáculo es esta noche y ya has intentado reiniciar el teléfono, volver a iniciar sesión y actualizar, necesitaremos información adicional", señaló la firma vía la red social X.

De acuerdo con el portal Downdetector, las fallas no solo se presentaban en México, también en Estados Unidos, donde se registró un pico de más de 600 informes de fallas.

No obstante, en Estados Unidos, la compañía aseguraba que no tenían registro de ningún problema relacionado con su sitio en este momento.

"No estamos viendo ningún problema reportado con nuestro sitio en este momento", respondió Ticketmaster a un usuario.

Este fin de semana (del 20 al 22 de noviembre de 2026) destaca el Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, junto con múltiples conciertos en recintos de la CDMX.

AMP