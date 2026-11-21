En la cuarta ronda de la Copa de Portugal 2026, Santiago Gimenez y el Porto pasaron apuros ante el USC Paredes. Ambas escuadras se enfrascaron en una dura batalla por el boleto a la siguiente fase y el delantero mexicano fue clave en el resultado. Estos son los detalles del encuentro.

El partido FC Porto vs USC Paredes se disputó en el Estadio do Dragao y desde el arranque quedó claro que los visitantes no iban a arriesgar mucho: privilegiaron la defensa, con dos bloques perfectamente organizados, a la espera de un contragolpe o una jugada a balón parado para hacer daño.

El Porto tuvo que picar piedra durante un buen rato, atacando por uno y otro costado sin resultado. Hasta que se puso adelante en el marcador a los 41 minutos de la primera mitad.

El 1-0 fue a las redes cuando Seko Fofana recibió pase filtrado y una vez en el área enemiga mandó un disparo que el arquero Fabio Matos no logró atajar. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

Santi Gimenez arrancó el partido en la banca, hasta que el entrenador Francesco Farioli decidió que necesitaba refrescar el ataque de los Dragones y lo mandó a la cancha a los 46 minutos. La misión estaba clara: agrandar la ventaja y asegurar el triunfo.

Luego de la pausa del medio tiempo, Santi Gimenez entró en lugar de André Silva. Pero el equipo rival empató 1-1 gracias a un autogol de Francisco Moura. Así que el Porto tenía que redoblar esfuerzos al ataque.

Pese a que se mostró empeñoso, Gimenez tuvo poco margen de maniobra en el área enemiga debido a la férrea marca de los zagueros visitantes y también porque le llegaron pocos balones a modo.

El trámite del partido se complicó para el Porto, porque el USC Paredes dio muestras de pundonor en el Estadio do Dragao. Pese a ser un equipo de Tercera División, le plantó cara al actual líder de la Primeira Liga de Portugal.

El partido FC Porto vs USC Paredes de la cuarta ronda de la Copa de Portugal 2026 acabó empatado 1-1 luego de los tiempos extras, así que el boleto tuvo que decidirse en tanda de penales.

Santiago Gimenez fue el primer elegido para cobrar desde los once pasos. Con seguridad, el delantero de la Selección Mexicana cobró con potencia y acertó su disparo para darle tranquilidad a su equipo.

En la tanda de penales el Porto fue más certero y con marcador de 3-1 se quedó con el boleto a la siguiente fase de la Copa de Portugal 2026. Pese a lo complicado del partido, Santi Gimenez y Los Dragones pudieron celebrar al final.

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Con información de N+