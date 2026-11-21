Llegó el cierre del Torneo Apertura 2026 y el liderato general es la meta del club América. Sólo que no será un objetivo sencillo, porque en el camino hay varios equipos. El primero de ellos es Tigres, su rival de este fin de semana. Luego están Chivas y Cruz Azul, que igual quieren llegar a la cima.

Las Águilas actualmente se ubican en la segunda posición con 30 unidades, sólo abajo del Cruz Azul (que suma 32 puntos). De cerca los persigue Chivas, también con 30 pero con menor porcentaje de goleo. Así que la llegada a la meta será de infarto.

Para acabar como primer lugar el América tiene que vencer como visitante a los Tigres. De esa manera llegará a 33 puntos, aunque dependerá de lo que hagan Chivas y Cruz Azul en su último encuentro de la temporada regular.

El partido Tigres vs América se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Universitario de la UANL. Y en caso de ganar, las Águilas ascenderán a la cima, en espera del resto de los resultados.

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El empate ante los Tigres no le sirve al club azulcrema, porque cualquier resultado en el partido Chivas vs Cruz Azul lo afectará. Incluso puede bajar hasta la tercera posición si le Rebaño Sagrado vence a La Máquina celeste.

Y en caso de perder, los azulcremas pueden descender al cuarto escalón. Para que eso suceda, Toluca tendría que ganarle al Pachuca: igualaría en 30 unidades a las Águilas, pero con mejor porcentaje de goleo.

Así que no hay de otra: el América tiene que doblegar a los Tigres para sumar 33 puntos y esperar que Cruz Azul pierda o empate en su visita al Guadalajara. Porque si el equipo cementero gana, entonces llegará a 35 unidades y nadie podrá rebasarlo.

Si La Máquina empata con el Rebaño Sagrado y las Águilas picotean a Tigres, ambos tendrán los mismos puntos (33 unidades), sólo que los azulcremas asegurarán el primer lugar por su mejor porcentaje de goleo.

La Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 se juega este fin de semana de la siguiente manera:

Puebla vs San Luis, viernes a las 19:00 horas

FC Juárez vs Atlas, viernes a las 21:00 horas

Xolos vs Atlante, viernes a las 21:00 horas

Pachuca vs Toluca, sábado a las 16:50 horas

Santos vs León, sábado a las 17:00 horas

Pumas vs Monterrey, sábado a las 19:00 horas

Tigres vs América , sábado a las 21:00 horas

Chivas vs Cruz Azul, domingo a las 17:07 horas

Querétaro vs Necaxa, domingo a las 19:10 horas

Así que el próximo domingo, luego del partido Chivas vs Cruz Azul, quedarán definidas las posiciones de los 8 invitados a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano. Por ahora hay 5 boletos definidos y quedan 3 lugares disponibles, que matemáticamente pelean 6 equipos.

Con información de N+