Dos personas fueron vinculadas a proceso en Ciudad Juárez, acusadas de ejercer violencia familiar y causar lesiones a su hijo, un bebé de apenas un mes de nacido, a quien presuntamente golpearon con un cinto con hebilla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los imputados fueron identificados como Roberto Hernán 'N' y Fátima Itzel 'N', quienes enfrentan cargos por los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que permitieron acreditar la probable responsabilidad de ambos en las agresiones contra el menor.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el sábado 14 de noviembre en un domicilio de la colonia Arroyo Colorado, donde los imputados presuntamente utilizaron un cinto con hebilla para agredir físicamente al bebé.

La Fiscalía señaló que las lesiones ocasionaron alteraciones en la salud del menor, por lo que requirió atención médica.

Tras analizar los elementos presentados, un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos resolvió vincular a proceso a Roberto Hernán 'N' y Fátima Itzel 'N'.

Como medida cautelar, ambos deberán permanecer en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal. Además, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

PT