Fue vinculado a proceso un hombre identificado como José de Jesús ‘N’, quien es señalado por los delitos de robo y corrupción de menores, así como por el delito de abuso sexual infantil agravado en Jalisco.

Los hechos ocurrieron cuando una niña de 10 años desapareció tras salir de su casa ubicada en la colonia La Alcantarilla del Norte, del municipio de El Salto, el 7 de noviembre.

Posteriormente, el hombre señalado encontró a la menor en la calle y comenzó a platicar con ella para después llevarla a diferentes casas en donde se presume que la niña fue abusada sexualmente.

Tras varios días de haber sido reportada como desaparecida por sus padres, la menor fue localizada hasta el 14 de noviembre en calles de la colonia Minerales, también correspondiente al municipio de El Salto.

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Con las labores ministeriales se solicitó una orden de aprehensión en contra de José de Jesús ‘N’, quien fue señalado por los delitos antes mencionados.

Una vez que el acusado fue vinculado a proceso, un juez le dictó un año de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.