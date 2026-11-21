Durante un operativo se seguridad se registró un enfrentamiento armado en la comunidad de Tezoapan, perteneciente al municipio de Cañada Morelos en Puebla; el saldo fue de dos elementos policiales lesionados.

En acciones de combate al robo de transporte de carga, la Policía Estatal recuperó un tractocamión luego de repeler una agresión con armas de fuego.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, cuando a través de números de emergencia reportaron el robo de la unidad de carga, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad de Puebla (SSP) desplegaron un operativo de búsqueda.

Durante las maniobras para interceptarlo, los tripulantes de una camioneta color negro que presuntamente escoltaban la unidad, abrieron fuego contra los uniformados. Para escapar los agresores se desviaron hacia un camino de terracería.

Derivado del enfrentamiento, un Policía Estatal resultó herido por impacto de proyectil, mientras que un segundo agente sufrió lesiones en los pies por las maniobras operativas en el lugar.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de Cañada Morelos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios.

El despliegue táctico de la corporación logró frustrar el robo del tractocamión, mientras que los presuntos responsables huyeron y abandonaron la unidad.

Las diligencias correspondientes ya se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Con información de N+

JAPR