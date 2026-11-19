Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el área de recepción de un hotel ubicado en la colonia Centro de Culiacán, a un costado del mercadito Rafael Buelna.

Los hechos se registraron minutos antes de las 6:00 de la tarde de este miércoles, cuando un sujeto armado interceptó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego corta, hasta privarla de la vida. El hombre quedó tendido boca arriba sobre el piso del área de recepción.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para atender el reporte y confirmar el ataque, mientras que paramédicos de Cruz Roja revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para preservar las evidencias y posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, integrado por peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Policía de Investigación, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento la víctima se encuentra en calidad de desconocido.

En el lugar fueron localizados casquillos percutidos de arma de fuego, que fueron asegurados como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio.