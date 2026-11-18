La tarde del pasado martes alrededor de las 6:50, se reportó un ataque a balazos frente a un local de tatuajes en las inmediaciones de las colonia San Felipe de Jesús y Los Ángeles en León.

Según la Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Luis de 47 años de edad fue la víctima fatal de la agresión, quien era conocido como ‘El Lonjas’.

Antes de ser atacado, Luis se encontraba en una bicicleta frente a un local de tatuajes y venta de ropa ubicado en la avenida Saturno con Palestina.

Un joven de 20 años de edad, identificado como Victor resultó con un impacto de bala en un pie, por lo que fue trasladado a un hospital.

Paramédicos confirmaron la muerte de Luis en el lugar, dando aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que arribaran a levantar las pesquisas.

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Agentes de Investigación Criminal llegaron a la zona para realizar la apertura de una carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

Mientras que el cuerpo de Luis fue llevado a Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley.