El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron este miércoles en China, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), para hablar sobre las negociaciones de un acuerdo comercial entre ambos países.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del primer ministro canadiense, los dos mandatarios hablaron sobre el trabajo para alcanzar un pacto que genere empleos, favorezca el acceso a bienes y servicios a precios accesibles y respete la soberanía, las lenguas y la cultura de Canadá.

Tras el encuentro, ambos acordaron continuar las negociaciones y mantener una comunicación estrecha, sin anunciar avances concretos ni una fecha para concluir las conversaciones.

Antes de la reunión, Mark Carney defendió su estrategia para diversificar los mercados comerciales de Canadá y reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

Durante su participación en Shenzhen, el primer ministro reconoció que las negociaciones con Washington han tenido avances y retrocesos, pero aseguró que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas naciones.

Carney señaló que Estados Unidos modificó fundamentalmente sus objetivos comerciales y que su gobierno está concentrado en conseguir las mejores condiciones para los canadienses.

El acercamiento de Ottawa a otros mercados ocurre mientras también mejora su relación comercial con China. Según EFE, Canadá recuperó el acceso para más del 90% de sus exportaciones que anteriormente estaban afectadas por medidas arancelarias.

Canadá busca reducir su dependencia comercial de Estados Unidos

La estrategia del gobierno de Carney contempla duplicar para 2035 las exportaciones canadienses hacia mercados distintos de Estados Unidos.

El primer ministro indicó que casi uno de cada tres dólares que exporta Canadá ya proviene de mercados no estadounidenses, la mayor proporción en cuatro décadas.

El acercamiento a China también ha generado diferencias con integrantes del gobierno de Trump. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, cuestionó el lunes la estrategia canadiense y acusó a Carney de utilizar los acuerdos con Pekín como una forma de presión contra Washington.

Pese a estas diferencias, el primer ministro canadiense sostuvo que la relación comercial con China tiene límites y que sectores como los minerales críticos representan un asunto de seguridad nacional.

La reunión con Carney ocurrió durante una jornada de encuentros bilaterales de Trump en Shenzhen, donde también recibió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Los tres mandatarios coincidieron posteriormente en la fotografía oficial de líderes de la APEC y en la cena ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping.

Además, en la delegación estadounidense estuvo Jamieson Greer, representante comercial encargado de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con EFE.