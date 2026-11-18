La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el asesinato de un hombre que fue atacado a balazos en pleno centro del municipio de Tehuitzingo, frente a una tortillería.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Mayo, frente al zócalo de la Cuarta Sección de la mixteca poblana, cuando sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones.

Habitantes que se encontraban en la zona reportaron la balacera al número de emergencias y trataron de auxiliar al afectado, quien terminó tendido en la vialidad.

El masculino fue identificado como Ángel 'N' también conocido como 'El Pirri' de 35 años de edad, quien trabajaba como repartidor de tortillas.

De manera preliminar se sabe que el hombre recibió al menos ocho impactos de bala, por lo que resultó gravemente herido.

Luego de la agresión, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital General de Acatlán de Osorio, sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida durante el trayecto.

El ataque armado provocó alarma entre los habitantes y comerciantes de la zona, debido a que ocurrió en las inmediaciones del zócalo de la comunidad de Tehuitzingo, a plena luz del día.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y dar con los responsables, quienes huyeron a bordo de una motocicleta.

Cabe destacar que este es el segundo asesinato en menos de una semana registrado en el municipio de Tehuitzingo, el cual no solo enluta a una familia, si no también, genera preocupación entre la comunidad.

En días recientes se reportó la muerte de un joven de 22 años de edad identificado como Irving 'N', quien fue atacado con una serie de balazos cuando estaba a bordo de su motocicleta.

A pesar de que el masculino logró ser trasladado a un hospital de San Pedro Cholula, se confirmó su deceso derivado a la gravedad de sus heridas.

Estos hechos de inseguridad ya son investigados por las autoridades competentes, mismas que solicitan a la sociedad que se reporte cualquier hecho delictivo al 9-1-1 de manera inmediata.

Con información de N+

MCS