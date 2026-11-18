Una mujer perdió la vida tras ser atacada con disparos de arma de fuego en la Zona Norte de Tijuana, la víctima quedó tendida sobre la vía pública, a un costado de un pequeño puesto ambulante.

De acuerdo con los reportes preliminares de las corporaciones de seguridad, los hechos ocurrieron la mañana de este martes 17 de noviembre, sobre la calle Miguel F. Martínez, lugar donde las autoridades desplegaron un operativo para localizar a los posibles responsables.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) confirmó la detención de dos personas presuntamente relacionadas con este homicidio, a quienes además se les decomisó un arma de fuego.

Los dos detenidos y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, para las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

JMR