Durante una rueda de prensa sobre la seguridad en Puebla, la Fiscal Idamis Pastor Betancur reveló avances sobre el caso de secuestro y homicidio de Mateo H. G., hijo del alcalde de Tecamachalco, en donde confirmó la detención de un presunto implicado.

Luego de casi dos meses de este asesinato que conmocionó a la entidad poblana, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se tienen identificados a posibles integrantes de un grupo criminal que podría estar relacionado con el hecho.

La funcionaria aseguró que los avances en las investigaciones son importantes, sin embargo, hay datos que aún no se pueden dar a conocer para que no se entorpezcan las acciones, esto agregó "No puedo dar demasiada información, porque si se filtra van a saber que ya los tenemos identificados".

Idamis Pastor Betancur también confirmó la aprehensión de una persona como resultado de las investigaciones, lo que derivó a obtener mayor información al respecto.

Mateo de 16 años de edad, estudiante de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso de la BUAP, fue secuestrado el 19 de septiembre de 2026.

De acuerdo alas investigaciones, salió de su domicilio ubicado en Tecamachalco, en donde su padre Mateo Hernández López funge como presidente municipal.

Momentos más tarde, sus padres recibieron una llamada de extorsión en donde se les exigía un pago a cambio de su liberación; durante las negociaciones, los familiares aceptaron y procedieron a realizar la entrega del dinero.

Lamentablemente, los delincuentes no cumplieron su parte y el 23 de septiembre de 2026 fue localizado el cuerpo sin vida del menor en el paraje 'La Tabla', en las inmediaciones de Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo.

El presidente municipal, Mateo Hernández López, busca justicia por la muerte de su hijo y continúa colaborando con las autoridades competentes para obtener las detenciones de todos los involucrados en este homicidio.

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Con información de N+

MCS