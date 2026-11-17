El tejocote es uno de los frutos estrella de la temporada invernal; se usa para preparar ates, jaleas, mermeladas, conservas y licores, pero también es uno de los ingredientes del tradicional e icónico ponche de frutas en México.

De acuerdo con expertos, tiene una gran variedad de nutrientes que benefician a la salud. Entérate aquí qué enfermedades ayuda a combatir y agrégalo en tu dieta en la recta final de este 2026.

El tejocote es originario de México y de algunas regiones de Guatemala.

Se cosecha a partir de agosto, pero los meses de mayor consumo son noviembre y diciembre.

Es redondo, de color naranja y está lleno de pequeñas manchas que parecen pecas.

Proviene del árbol Crataegus mexicana, que pertenece a la familia de las Rosáceas.

Estos árboles miden de cuatro a diez metros de altura y están repletos de espinas.

De las vitaminas a los bioactivos

Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el tejocote tiene varios nutrientes, como las vitaminas A y C y los bioactivos fenólicos, estos últimos con importante actividad antioxidante.

Además, contiene calcio y hierro que son indispensables para procesos biológicos como el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, el mantenimiento de la salud ósea y evitar la anemia.

“Su consumo disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas por oxidación e inflamación de las células, tales como las enfermedades del corazón y la diabetes”, agregó la dependencia.

Otro de sus nutrientes es el complejo B, que sirve para el buen funcionamiento del sistema nervioso, así como para el cuidado de la piel, uñas y cabello.

¿Qué enfermedades combate el tejocote?

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el consumo de tejocote favorece la coagulación sanguínea y además disminuye los niveles de glucosa en la sangre.

Mientras que la Sader indicó que en las culturas prehispánicas se utilizaba este fruto para preparar remedios y combatir afecciones como:

Enfermedades respiratorias: tos, pulmonía, bronquitis, resfrío y dolor del pulmón. En ocasiones lo acompañaban con flor de sauco, cáscara de chirimoya, cáscara de lima, ocote, canela o eucalipto.

Enfermedades digestivas: diarrea, amibas, disentería, dolor de estómago.

La dependencia añadió que además se empleaba tejocote para bajar de peso, como diurético, antiespasmódico, para mejorar la circulación coronaria y para moderar las contracciones en caso de taquicardia.

SPB