Salud

¿La Nochebuena es Tóxica para Perros y Gatos? Esto les Pasa a las Mascotas, Según la UNAM

Entérate aquí si consumir esta planta realmente afecta a los animales de compañía

Productores de Nochebuena procedentes de Michoacán venden la flor en Toluca, en diciembre 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProductores de Nochebuena procedentes de Michoacán venden la flor en Toluca, en diciembre 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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