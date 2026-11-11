¿La Nochebuena es Tóxica para Perros y Gatos? Esto les Pasa a las Mascotas, Según la UNAM

La Navidad está a la vuelta de la esquina y una flor predilecta para engalanar las casas, escuelas, oficinas, calles y parques en México es la nochebuena, ¿pero has escuchado que es tóxica para perros y gatos?

Aquí te informamos si esta planta realmente afecta a las mascotas, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para conocer un poco más de la nochebuena

Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima, pero se le conoce como flor de Navidad, nochebuena, pastora, pascuero, flor de pascua y estrella federal.

Es nativa de nuestro país, donde se le considera un símbolo floral de la Navidad, y es de las plantas más conocidas, duraderas y predilectas de las fiestas decembrinas, de acuerdo con información del Gobierno de México.

Incluso, el 8 de diciembre se celebra en la República Mexicana el Día Nacional de la Nochebuena o cuetlaxóchitl (flor que se marchita, o flor de cuero, en náhuatl).

El arbusto que produce esta flor crece de forma silvestre en bosques tropicales secos del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas, incluso hasta Guatemala, y su área ancestral se encontró en el norte de Guerrero.

¿La Nochebuena es tóxica para los animales de compañía?

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM aclaró si esta icónica planta es tóxica para los perros y gatos.

En una publicación en redes sociales, informó que la Nochebuena no es altamente tóxica, pero advirtió que contiene compuestos químicos como detergentes y ésteres de forbol, los cuales causan irritación y alteraciones gastrointestinales en las mascotas.

Por eso, recomendó que en la época invernal se mantengan las nochebuenas lejos del alcance de los animales de compañía.

“En caso de que consuma alguna flor de Nochebuena, acude al médico veterinario”, aconsejó.

Más de 100 variedades de la flor

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México existen más de 100 variedades de Nochebuena, y son los estados de Guerrero y Morelos los que tienen la más elevada producción comercial tanto para el consumo nacional como para la exportación.

Desde principios de noviembre, esta flor mexicana está disponible en viveros, tianguis, mercados y centros comerciales, donde la gente pude escoger entre distintos tonos y variedades: las hay rojas, amarillas, rosas, salmón, blancas y jaspeadas, y algunas con hojas adicionales, e incluso con flecos en los bordes.

SPB