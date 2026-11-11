Trasladan a Puente Grande a los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en Jalisco

Las 20 personas que fueron detenidas tras la captura de Rafael 'N', alias el 'R2', y que se encontraban en la FGR de la delegación en Guadalajara, fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Salieron los convoys con elementos de la Marina, Policías del Estado y de la Guardia Nacional, desde el estacionamiento de la sede de la FGR, para dirigirse a la calle Comercio, donde después dieron vuelta hacia la Av. La Paz.

Se esperaba que el trayecto continúe poro tras vialidades que llevan directamente hacia la avenida R. Michel y posteriormente salir por la carretera libre a Zapotlanejo.

Una vez que los detenidos arriben al complejo penitenciario de Puente Grande, se espera que se realice una audiencia.

Cabe señalar que tras su detención, las 20 personas permanecieron en la FGR desde el 8 de noviembre, además de que se amplió el plazo de retención ministerial.

Al tratarse de una situación de delincuencia organizada, la Fiscalía en Material de Delincuencia Organizada (FEMDO), pidió al juez federal que el Ministerio Público pudiera extender la retención de 48 a 96 horas.

Información de la FGR indica que entre los detenidos se encuentran Ernesto, José Antonio, Uriel, Luis Felipe, Óscar, Jesús, Ángel Jasiel, Michel, Jonathan Axel, Diego Armando, Rogelio, José Rafael, Eduardo, Jaime, José Antonio, Luis Alberto, José Miguel, Yordan Alejandro, Fernando Omar y Ángel Gabriel.

Acerca de la audiencia de los 20 detenidos empezó a las 6 de la tarde donde también acudieron los representantes legales.