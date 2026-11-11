Seguridad

Trasladan a Puente Grande a los 20 Detenidos tras Captura del 'R2' en Jalisco

Los detenidos permanecieron en la FGR desde el 8 de noviembre y se amplió el plazo de retención ministerial

FGRTrasladan a los 20 detenidos a Puente Grande, Jalisco. Foto: N+

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Traslado a Puente Grande: 20 detenidos tras captura de 'R2' ahora en Jalisco

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