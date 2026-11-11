Seguridad

Vecinos y Comerciantes Capturan a Banda de Ladrones en Monterrey

Atravesaron la ciudad y lograron ubicarlos en la calle Heroica Veracruz, en la colonia Las Brisas

Detienen a banda de ladrones en MonterreyPolicía de Monterrey y Fiscalía de Nuevo León investigan el inmueble donde fueron localizados los detenidos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vecinos y Comerciantes Capturan a Banda de Ladrones en Monterrey | N+