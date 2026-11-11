Vecinos y Comerciantes Capturan a Banda de Ladrones en Monterrey

Un grupo de comerciantes se unió para capturar a una supuesta banda de ladrones que operaba al norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los siguieron hasta detenerlos en la colonia Brisas, ya en la zona sur del municipio.

El último de los robos que cometió la banda de ladrones fue durante la madrugada del miércoles en la colonia Tierra y Libertad. Aprovecharon la poca vigilancia en la zona e ingresaron a una tienda dedicada a la venta de ropa urbana.

Después de que los delincuentes cometieron el atraco, los afectados pidieron apoyo a vecinos y comerciantes de la misma zona norte de Monterrey y los comenzaron a rastrear. Atravesaron la ciudad y lograron ubicarlos en la calle Heroica Veracruz, en la colonia Las Brisas, a unos metros del Boulevard Acapulco.

Los sospechosos intentaron presuntamente ingresar a una de las propiedades señalada por los vecinos, como una casa de alquiler por aplicación, que incluso contaba con sellos de clausura. Luego de que los ladrones fueran detenidos por los mismos vecinos y comerciantes, elementos de Fuerza Civil y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llegaron al sitio y arrestaron a los sospechosos.

El área quedó asegurada para confirmar o descartar que el inmueble esté relacionado a esta supuesta banda de ladrones, a espera de una orden de cateo para registrar el edificio de departamentos de renta.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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