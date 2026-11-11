Seguridad

Identifican a Presunto Agresor de Estudiante de Preparatoria en Guadalupe, NL

Padres de familia aseguran que las confrontaciones entre alumnos de ambas instituciones se han repetido debido a conflictos y rencillas anteriores.

Policía de Guadalupe identifica a uno de los involucrados en pelea de Prepa 22La corporación municipal trabaja en coordinación con directivos del plantel.Foto: N+

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La corporación municipal trabaja en coordinación con directivos del plantel para ubicar a los demás participantes y prevenir nuevos enfrentamientos.

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