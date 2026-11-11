Identifican a Presunto Agresor de Estudiante de Preparatoria en Guadalupe, NL

La Policía de Guadalupe confirmó la identificación de uno de los presuntos participantes en la golpiza contra un estudiante, luego de la pelea registrada afuera de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en la colonia Linda Vista.

La identificación se dio después de que comenzaran a circular videos de la pelea en redes sociales, donde se observa a varios jóvenes enfrentándose a golpes, con puñetazos, empujones e insultos en una plaza pública cercana al plantel educativo.

A través de un comunicado, la corporación municipal informó que ya coordinó acciones con la dirección de la preparatoria para avanzar en la ubicación del resto de los estudiantes presuntamente involucrados en los hechos.

Asimismo, señaló que mantendrá operativos de prevención y vigilancia en los alrededores de la institución educativa, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de los estudiantes y de quienes transitan por el sector.

La autoridad también indicó que dará vista a los planteles educativos para que se determinen las responsabilidades correspondientes y se inicien los procedimientos legales, tomando en cuenta las disposiciones aplicables cuando se trata de menores de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor del mediodía, cuando estudiantes de la Preparatoria 22 de la UANL y del CECATI 92 comenzaron una discusión que posteriormente escaló a una pelea con golpes.

En las grabaciones difundidas se observa cómo los jóvenes intercambian amenazas e insultos antes de comenzar a golpearse. Durante la pelea, un estudiante que vestía una chamarra negra presuntamente llevaba un objeto punzocortante en su pantalón , situación por la que habría sido rodeado por más de una veintena de alumnos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirman Identificación de Un Presunto Agresor de Estudiante en Prepa 22 en Guadalupe

La pelea continuó durante varios momentos, hasta que se escuchó la llegada de una unidad de la Policía Municipal, cuyos elementos intervinieron para intentar separar a los involucrados y controlar la situación.

Por su parte, padres de familia señalaron que los enfrentamientos entre estudiantes de ambas instituciones educativas no serían un hecho aislado, pues presuntamente desde hace tiempo se han presentado conflictos derivados de viejas peleas.

Ante esta situación, las autoridades municipales mantienen la coordinación con el plantel educativo y las instancias correspondientes para identificar a todos los participantes y esclarecer lo ocurrido.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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