Seguridad

Cancelan el Palenque de Culiacán 2026 por Violencia e Inseguridad en Sinaloa

La suspensión se anunció un día antes del inicio de los conciertos, luego de ataques armados y supuestas amenazas a artistas y asistentes

Los Tigres del Norte, tocando varios de sus éxitos en la Feria Ganadera de CuliacánFoto: Cuartoscuro
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