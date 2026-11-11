Cancelan el Palenque de Culiacán 2026 por Violencia e Inseguridad en Sinaloa

El Palenque de Culiacán 2026 fue cancelado nuevamente en medio del contexto de violencia e inseguridad que enfrenta Sinaloa. La decisión se anunció este miércoles 11 de noviembre, apenas un día antes del inicio de los espectáculos programados del 12 al 29 de noviembre.

Se informó que las actividades de este año 2026 quedan suspendidas de manera definitiva y que comenzará el proceso de reembolso para las personas que compraron boletos.

Hasta el momento, los organizadores no han explicado públicamente los motivos de la cancelación ni han confirmado si la medida está relacionada directamente con las amenazas recibidas durante los últimos días.

Sin embargo, la decisión se da después de una serie de hechos violentos registrados en las inmediaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, donde se encuentra el recinto del Palenque.

El pasado 2 de noviembre se reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de las instalaciones. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el incidente y señaló que no hubo personas lesionadas. Tras el reporte, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo que derivó en la detención de tres personas y el aseguramiento de armas, municiones y presuntas drogas.

Dos días después, el 4 de noviembre, fue localizada una manta en un puente del bulevar Emiliano Zapata con amenazas dirigidas a los artistas incluidos en la cartelera del Palenque y advertencias para quienes planeaban asistir a los conciertos.

No es la primera vez que cancelan el Palenque de Culiacán

La cancelación del Palenque de Culiacán no es un hecho aislado. En noviembre de 2024, los organizadores anunciaron la suspensión del evento debido a la situación de inseguridad que atravesaba Sinaloa y las preocupaciones de artistas y asistentes.

Aunque inicialmente se contempló reprogramar los espectáculos para el primer semestre de 2025, finalmente no se llevaron a cabo. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, se confirmó que tampoco habría Palenque ese año, nuevamente por el contexto de violencia en la entidad.

Para 2026, los organizadores retomaron el proyecto y anunciaron una nueva edición, con presentaciones programadas del 12 al 29 de noviembre. Sin embargo, este 11 de noviembre se informó de su cancelación, luego de nuevos hechos violentos y amenazas relacionadas con el evento. De esta manera, el Palenque de Culiacán suma tres años consecutivos sin realizarse.

¿Quiénes se iban a presentar en el Palenque de Culiacán 2026?

Entre los artistas y agrupaciones anunciados para esta edición estaban Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Pancho Barraza, Panter Bélico, Los Alegres del Barranco y Netón Vega, entre otros.

Por ahora, la suspensión anunciada corresponde únicamente al Palenque de Culiacán. Los organizadores de la Feria Ganadera 2026 no han confirmado públicamente la cancelación de ese evento.

Pedro Tarango.