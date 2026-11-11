Dan 51 Años de Cárcel a Francisco 'N' por Asesinato de Barbie Regia en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Francisco 'N', de 27 años, fue sentenciado a 51 años de prisión por los delitos de feminicidio, robo de vehículo y robo, luego de acreditarse su participación en la muerte de Ana Fabiola, conocida en redes sociales como Barbie Regia.

El asesinato ocurrió en octubre de 2024 y provocó una movilización policiaca en un departamento ubicado en la colonia Leones, donde fue localizado el cuerpo de la víctima. A partir del hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el responsable.

De acuerdo con los datos del caso, la creadora de contenido fue atacada en repetidas ocasiones con un arma blanca. El agresor habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con ella para acercarse y cometer el ataque.

Durante los hechos, Francisco 'N' también tomó el teléfono celular de la víctima con la intención de impedir que pudiera solicitar ayuda. Además de privarla de la vida, se apoderó de pertenencias y de un vehículo, por lo que también fue procesado por delitos patrimoniales.

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La detención del ahora sentenciado ocurrió el 11 de octubre de 2024, siete días después del asesinato, durante un operativo de seguridad desplegado en la zona de Los Cavazos, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

En aquella ocasión, la intervención de las autoridades permitió ubicar y detener al sospechoso, quien quedó a disposición de las instancias correspondientes para enfrentar el proceso penal.

Con la sentencia, Francisco 'N' deberá permanecer en un centro de reinserción social estatal durante 51 años, como consecuencia de los delitos por los que fue encontrado responsable.