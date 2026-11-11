Seguridad

Dan 51 Años de Cárcel a Francisco 'N' por Asesinato de Barbie Regia en Nuevo León

El presunto feminicida permanecerá en prisión durante más de cinco décadas por el asesinato de Ana Fabiola, creadora de contenido, cuyo cuerpo fue encontrado en octubre de 2024

Francisco 'N', feminicida de Barbie RegiaFrancisco 'N', feminicida de Barbie Regia. Foto: FGJNL

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Condenan a 51 años de prisión a Francisco “N” por el feminicidio de Barbie Regia. La creadora de contenido fue asesinada en octubre de 2024.

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