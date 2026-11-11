Seguridad

Aseguran Vehículo con Armas y Mensajes contra GOPES en Tamaulipas

La Vocería de Seguridad dio a conocer los detalles del operativo

Aseguran Vehículo con Armas y Mensajes contra GOPES en TamaulipasAseguran Vehículo con Armas y Mensajes contra GOPES en Tamaulipas. Foto: Vocería de Seguridad Tamaulipas

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En Miguel Alemán, aseguran vehículo con armas y mensajes contra GOPES. La libertad de expresión y responsabilidad informativa son esenciales

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