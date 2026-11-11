Aseguran Vehículo con Armas y Mensajes contra GOPES en Tamaulipas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el aseguramiento de un vehículo en el municipio de Miguel Alemán, donde elementos de la Guardia Estatal localizaron armas largas, cargadores, radios de comunicación y objetos conocidos como ponchallantas.

De acuerdo con el comunicado, también encontraron 10 cartulinas con mensajes dirigidos contra los GOPES y el operativo de seguridad en Comales, así como 22 sobres amarillos que contenían nombres de medios de comunicación digitales y cuentas de redes sociales.

Tras el aseguramiento, la Vocería de Seguridad emitió un posicionamiento sobre la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a manifestarse. Señaló que ambos derechos deben respetarse, pero advirtió que no deben ser manipulados por personas desconocidas con la intención de generar confrontaciones entre servidores públicos y la población.

"La libertad de expresión debe protegerse, pero también debe prevalecer la responsabilidad informativa y el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos", indicó la dependencia.