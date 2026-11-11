Secretaría de Salud Jalisco Afirma que No Hay Riesgo por el Agua que Llega a Guadalajara

El Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que no hay riesgo por el agua que llega al Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que explicó que no hay razón para dictar ninguna alerta epidemiológica.

Pérez Gómez resaltó que la Coprisjal se está encargando del monitoreo de la calidad en el agua, como las plantas potabilizadoras, las fuentes alternas de abasto como las pipas y en lugares de atención médica.

“No existen parámetros técnicos, epidemiológicos para dictar ninguna alerta epidemiológica con respecto al tema del agua y lo voy a decir con mucha claridad. El número de casos, por ejemplo, de enfermedad diarreica aguda que tiene el estado de Jalisco en este 2026, comparado, por ejemplo, con el 2025. Jalisco ha tenido menos casos de enfermedad diarreica aguda este año”, informó Pérez Gómez.

Incluso, el funcionario mencionó que en enfermedad diarreica aguda, comparativamente con las 32 entidades federativas, Jalisco se encuentra en el lugar número 26 por tasa.

Y por último, Pérez Gómez adelantó que además presentarán los resultados de las pruebas en el agua, en el informe que rindan ante el Congreso de Jalisco la próxima semana.