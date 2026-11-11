Salud

Secretaría de Salud Jalisco Afirma que No Hay Riesgo por el Agua que Llega a Guadalajara

Héctor Raúl Pérez Gómez informó que no hay motivos para declarar una alerta epidemiológica

AguaSecretaría de Salud Jalisco afirmó que no hay riesgo por el agua que llega al AMG. Foto: Magnific

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El agua en Guadalajara está bajo control, afirma Héctor Raúl Pérez Gómez. Jalisco reporta menos casos de diarrea aguda que en 2025

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