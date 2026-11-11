Seguridad

Robos al Transporte de Carga Generan Pérdidas de 500 Millones al Mes en SLP

Israel Cuadros Rojas, comandante de la Guardia Nacional, señaló que la posición geográfica de la entidad y el flujo constante de mercancías hacen necesario mantener seguridad

SLP Requiere Mayor Vigilancia Carretera por Tránsito de MercancíasSLP Requiere Mayor Vigilancia Carretera por Tránsito de Mercancías. Foto: N+

Destacado

Organizaciones de transportistas, como la Amotac, estiman que los robos en carreteras generan pérdidas de alrededor de 500 millones de pesos mensuales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+