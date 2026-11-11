Robos al Transporte de Carga Generan Pérdidas de 500 Millones al Mes en SLP

San Luis Potosí es considerado una entidad prioritaria para reforzar la vigilancia en carreteras debido a su ubicación geográfica en el centro del país, reconoció Israel Cuadros Rojas, comandante de la Guardia Nacional.

El mando explicó que la posición estratégica del estado y el tránsito constante de personas y mercancías hacen necesario mantener una presencia importante de elementos de seguridad en las principales vías de comunicación.

Entre ellas destacó la carretera federal 57, considerada una de las más importantes del país, debido a que diariamente circulan miles de personas y toneladas de mercancías y materiales.

Lo anterior ocurre en un contexto de preocupación por el incremento de robos al transporte de carga. De acuerdo con organizaciones de transportistas, como la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), estos delitos han generado pérdidas estimadas en 500 millones de pesos mensuales.

Cuadros Rojas aseguró que la Guardia Nacional mantiene un despliegue importante de elementos en las carreteras y afirmó que se ha incrementado la presencia policial para fortalecer la seguridad de los usuarios y del transporte de mercancías.