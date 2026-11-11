Accidentes

Incendio Dentro de Hotel Abandonado Genera Movilización en Coatzacoalcos, Veracruz

El fuego originó que elementos de Protección Civil y Bomberos se trasladaran hasta la zona Centro para atender la emergencia

Se Incendia hotel abandona en CoatzacoalcosSe Incendia hotel abandona en Coatzacoalcos. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Otro incendio en el hotel abandonado de Coatzacoalcos. Protección Civil y Bomberos actúan rápido, pero ¿por qué siguen ocurriendo?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+