Incendio Dentro de Hotel Abandonado Genera Movilización en Coatzacoalcos, Veracruz

Se registró un incendio en un hotel abandonado de la zona Centro de la ciudad ubicado sobre las calles de Zaragoza y Morelos. Esto ocurrió en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Derivado del fuego registrado la mañana de este miércoles, al lugar acudieron policías, elementos de Protección Civil y Bomberos para sofocar las llamas. Autoridades no reportaron personas lesionadas por el incendio en este hotel de varios pisos.

No se han revelado las causas que originaron el incendio al interior del lugar ubicado sobre las calles de Zaragoza y Morelos.

Cabe mencionar que durante este año se han registrado más de tres incendios en el interior de este mismo inmueble. Se ha revelado que algunos de ellos son ocasionados intencionalmente por personas en condición de calle que habita ahí.