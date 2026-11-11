Transporte Público Atropella a Mujer de la Tercera Edad en el Centro de Puebla

Una mujer de la tercera edad resultó con lesiones de consideración en una pierna, luego de ser atropellada por una unidad del transporte público en el centro de la ciudad de Puebla.

El accidente ocurrió en el cruce de la 15 Norte y 6 Poniente, cuando la mujer intentó atravesar la calle frente a la unidad 19 de la ruta Azteca.

De acuerdo con los primeros reportes, la peatona cruzó sin precaución y quedó en un punto ciego del conductor, quien no se percató de su presencia y avanzó, pasando con la unidad por encima de la mujer.

El peso del vehículo le provocó lesiones de consideración en una de sus piernas, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron a la lesionada dentro de una ambulancia que permaneció en el lugar.

Policías municipales y peritos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

El operador de la ruta Azteca no abandonó el sitio y permaneció a la espera de su aseguradora, la cual se hará cargo de los gastos médicos de la víctima.

En otro hecho vial, dos automóviles chocaron de manera frontal en la calle 18 Sur y 39 Oriente de la colonia El Mirador en la ciudad de Puebla. Aparentemente, uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo y, esto ocasionó el percance vial.

Todo quedó en daños materiales ya que los conductores solo resultaron con golpes y fueron atendidos por paramédicos.

Por otro lado, elementos de Protección Civil atendieron un choque por alcance entre tres vehículos particulares en inmediaciones de la colonia Gabriel Pastor de la Ciudad de Puebla.

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El cuerpo de emergencias realizó la valoración prehospitalaria a tres personas involucradas, quienes presentaron molestias leves, por lo que ninguna requirió traslado a hospital.

Con información de N+

MCS