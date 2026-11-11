Accidentes

Transporte Público Atropella a Mujer de la Tercera Edad en el Centro de Puebla

La adulta mayor fue embestida por la unidad 19 de la ruta Azteca cuando intentaba cruzar sobre la calle 15 Norte y 6 Poniente de la capital poblana

Transporte Público atropella a una mujer en el centro de Puebla.Microbús atropella a una mujer en el centro de Puebla. Foto: N+

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Una mujer mayor fue embestida por un transporte público en Puebla, sufriendo graves lesiones en una pierna. El conductor permaneció en el lugar.

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