Conductor Atropelló a Seis Personas por No Dejarlo Estacionar en Calles de Puebla

El conductor de una camioneta gris Oxford atropelló a un 'viene viene' y a cinco comerciantes de la organización Doroteo Arango, entre ellos, una de las líderes en la zona del IMSS de San José en la ciudad de Puebla.

Todo inició, presuntamente, cuando el responsable intentó estacionarse en lugar prohibido, quienes cuidan le dijeron que se moviera porque algún otro auto podría pasarle a pegar.

El hombre y la mujer se tornaron agresivos y después hubo intercambio de palabras, hasta llegar a los golpes.

Al ver que otros franeleros llegaban, el masculino se subió a la unidad y la arrancó sin medir las consecuencias, fue en ese momento que atropelló a las personas que se encontraban en la zona.

El comerciante José Javier mencionó para las cámaras de N+ lo siguiente: "Que sea responsable de lo que ocasionó (...) al vernos arranca su vehículo, nos avienta la camioneta y mi compañero fue el que resultó mal lesionado, todos nosotros corrimos sin pensarlo y se dieron a fuga"

Familiares de los afectados se subieron a motocicletas y en la calle 3 Norte y 22 Poniente le dieron alcance, sin embargo, volvió a aventarles la unidad y los embistió.

Juan José, comerciante, dio su testimonió sobre lo ocurrido: "Veníamos los tres en la moto y lo veníamos a interceptar aquí para que no se diera a la fuga, y nos vio llegar y nos aventó la camioneta a los tres".

Paramédicos de Protección Civil fueron notificados sobe el hecho por lo que arribaron a la zona centro de la ciudad de Puebla para brindarles atención a los heridos, uno de ellos requirió traslado.

En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de búsqueda y localización para dar con el paradero del conductor responsable.

Hasta el momento las autoridades no han dado mayores detalles, sin embargo, los comerciantes buscan justicia por este incidente que pudo terminar en algo más grave.

Con información de Cristóbal Lobato.

MCS