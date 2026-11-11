Accidentes

Conductor Atropelló a Seis Personas por No Dejarlo Estacionar en Calles de Puebla

La camioneta embistió a un 'viene viene' y a cinco comerciantes cerca del Hospital IMSS de San José en la zona centro de la capital poblana

Conductor atropella a comerciantes y motociclistas en la zona del IMSS San José de Puebla.Conductor atropella a cinco comerciantes y un 'Viene, Viene' en la ciudad de Puebla. Foto: N+

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Conductor arrolla a 'viene viene' y comerciantes en Puebla tras un altercado por un espacio de estacionamiento. La policía busca al responsable.

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