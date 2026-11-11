Menor Muere en Volcadura de Carro en General Bravo, Nuevo León

Un menor de 9 años de edad perdió la vida en la volcadura del automóvil en el que viajaba sobre la carretera libre a Reynosa, en el municipio de General Bravo, Nuevo León. La víctima iba acompañada de tres integrantes de su familia que resultaron lesionados en el accidente.

El percance ocurrió la noche del martes a la altura del kilómetro 157, en el tramo conocido como Puente La Sierrita. El accidente generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño fallecido en la volcadura fue identificado como Iker Rodrigo de 9 años de edad. El menor salió proyectado del vehículo que viajaba desde el estado de Tamaulipas.

Los paramédicos y rescatistas brindaron los primeros auxilios a su hermana Camila, de cuatro años de edad, y a sus padres, identificados como Yahaira y Rodrigo, quienes fueron trasladados a un hospital cercano para su atención médica.

Hasta el momento, no han compartido actualizaciones sobre el estado de salud de estos tres integrantes de la familia que resultaron lesionados en el accidente automovilístico en la carretera Libre a Reynosa, en General Bravo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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