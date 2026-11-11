Accidentes

Menor Muere en Volcadura de Carro en General Bravo, Nuevo León

Sus padres y su hermana de 4 años de edad resultaron lesionados en el accidente registrado sobre la carretera libre a Reynosa

Peritos y agentes de investigación en carretera por muerte de niñoEl accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. Foto: Pedro Lujano

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