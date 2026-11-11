Movilización por Ataque a Balazos en la Colonia El Frutal en Santa Catarina, NL

Un ataque a balazos movilizó a las autoridades de seguridad en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Fueron vecinos quienes reportaron al número de emergencias 911 múltiples detonaciones de arma de fuego en las calles de la colonia El Frutal.

El incidente ocurrió sobre la calle Granado y la Privada Manzano, donde delincuentes armados vestidos de negro y que viajaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el auto Chevy.

Elementos de la Policía de Proximidad de Santa Catarina arribaron al sitio en respuesta al reporte de los vecinos. Al llegar, confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños por impactos de bala en al menos un vehículo estacionado en la en la vía pública.

En la zona de la agresión, los uniformados localizaron al menos cinco casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes recabaron las evidencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación por el ataque a balazos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho y se desconoce el móvil del la agresión con armas de fuego en estas calles de la colonia El Frutal, en el municipio de Santa Catarina.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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