Seguridad

Movilización por Ataque a Balazos en la Colonia El Frutal en Santa Catarina, NL

La agresión con arma de fuego dejó daños en al menos un vehículo estacionado en la en la vía pública

Auto dañado por ataque a balazosUn auto quedó dañado por el ataque a balazos. Foto: N+

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