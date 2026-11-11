Seguridad

Reanudan por Quinto Día Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata en Tamaulipas

Durante esta jornada, el asesor jurídico de Alejandra Quintos, Álvaro Ávila Fonseca, informó que continúa el debate entre la defensa, el Ministerio Público y la Asesoría Jurídica

Reanudan por Quinto Día Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata en TamaulipasReanudan por Quinto Día Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata en Tamaulipas. Foto: N+

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Quinto día de audiencia para Danna Yanina 'N' en el caso Dafne Zapata.

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