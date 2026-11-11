Reanudan por Quinto Día Audiencia de Danna Yanina 'N' por Caso Dafne Zapata en Tamaulipas

Se reanudó por quinto día consecutivo la audiencia de Danna Yanina 'N' presunta implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, dicha audiencia se está llevando a cabo en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se debate la modificación de la medida cautelar que deberá cumplir la imputada.

Durante esta jornada, el asesor jurídico de Alejandra Quintos, Álvaro Ávila Fonseca, informó que continúa el debate entre la defensa, el Ministerio Público y la Asesoría Jurídica. Además, adelantó que podría incorporarse un sexto domicilio como parte de los elementos relacionados con la revisión de la medida cautelar.

Explicó que uno de los inmuebles señalados se encuentra completamente amueblado y puede ser arrendado, situación que, desde su perspectiva, representa un aspecto que debe analizarse, debido a que podría facilitar que una persona permanezca temporalmente en el lugar y posteriormente lo abandone.

Asimismo, mencionó que se trata de otro domicilio relacionado con la madre de la presunta imputada, el cual podría ser presentado durante el desahogo de la audiencia.

Por su parte, el abogado defensor de Danna Yanina, Carlos David Robles Figueroa, señaló que el Ministerio Público solicitó a la madre de su representada acreditar el lugar donde trabaja, así como presentar documentación que compruebe su actividad laboral y asistencia.

Al respecto, indicó que la dependencia recibió documentación que acredita que la mujer cuenta con un empleo, está registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tiene registros de asistencia, elementos que, afirmó, favorecen a su defensa.

Se prevé que el procedimiento judicial continúe durante al menos dos jornadas más, debido a que todavía quedan aspectos por debatir antes de que se determine la medida cautelar que deberá cumplir Danna Yanina.