Detienen a Hombre con Presunta Camioneta Robada en Carretera Federal 101 en Tamaulipas

Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Estatal luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo vigente, durante un operativo de vigilancia sobre la Carretera Federal 101, en Tamaulipas.

De acuerdo con la información de las autoridades, la movilización comenzó tras recibir un reporte al número de emergencias 911 sobre el robo de una camioneta en el municipio de Matamoros.

Tras implementar un operativo de búsqueda, los elementos localizaron una camioneta sin placas de circulación a la altura del kilómetro 20 de la carretera, cuyas características coincidían con las de la unidad reportada.

Posteriormente, al realizar una revisión en el módulo de seguridad e información ciudadana ubicado en la zona fitosanitaria, los policías detectaron daños en el sistema de encendido, por lo que confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.