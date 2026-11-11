Seguridad

Detienen a Hombre con Presunta Camioneta Robada en Carretera Federal 101 en Tamaulipas

De acuerdo con la información de las autoridades, la movilización comenzó tras recibir un reporte

Detienen a Hombre con Presunta Camioneta Robada en Carretera Federal 101 en TamaulipasDetienen a Hombre con Presunta Camioneta Robada en Carretera Federal 101 en Tamaulipas. Foto: SSPT

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Operativo en Tamaulipas: Detienen a un conductor con camioneta robada gracias a un reporte al 911.

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