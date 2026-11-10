Seguridad

Reanudan por Cuarta Ocasión Audiencia de Danna Yanina 'N' por Feminicidio de Dafne Zapata

La diligencia se desarrolla en el Centro Integral de Justicia de Altamira

Reanudan por Cuarta Ocasión Audiencia de Danna Yanina 'N' por Feminicidio de Dafne ZapataReanudan por Cuarta Ocasión Audiencia de Danna Yanina 'N' por Feminicidio de Dafne Zapata. Foto: Alejandra Quintos

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Por cuarta vez, se retoma la audiencia de Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata. La defensa alega intimidación y presenta pruebas.

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