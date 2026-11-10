Reanudan por Cuarta Ocasión Audiencia de Danna Yanina 'N' por Feminicidio de Dafne Zapata

Por cuarta ocasión se reaunuda la audiencia en la que se determinará la medida cautelar de Danna Yanina 'N', implicada en el caso de feminicidio de la menor Dafne Zapata Quintos.



La diligencia inició a las 11:00 de la mañana del 10 de noviembre, en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde las defensas señalaron que cuentan con 52 datos de prueba para sustentar sus argumentos.



Cabe recordar que la audiencia anterior fue suspendida ayer, alrededor de las 18:00 horas, por cuestiones relacionadas con el tratamiento médico de Danna Yanina.



Por su parte, el abogado defensor de Danna, Carlos David Robles Figueroa aseguró que presuntamente la Fiscalía realiza actos intimidatorios en contra de su representada. En contraste, el abogado de Alejandra Quintos, Alvaro Ávila Fonseca señaló que las otras defensas están presentando copias de documentos, por lo que cuestionó que estos puedan considerarse datos de prueba oficiales dentro del proceso judicial.

"Y lo debo decir con toda la responsabilidad del mundo: son 52 datos de prueba que son copias, o sea, realmente a nosotros nos están entregando 52 documentos en copia. Nosotros le pedimos a la defensa tener certeza jurídica de la identidad de esos documentos", Álvaro Ávila Fonseca, abogado de Alejandra Quintos.

"Estamos convencidos de que la revisión de la medida cautelar no tiene que ver con todos los datos que la fiscalía está haciendo intimidatorios; así lo tengo que decir claramente, porque que esté investigando que es un medio hermano, que no haya algo porque es hijo de otro papá... O sea, esas cosas no se debe meter la fiscalía; incluso la propia Danna le dijo: 'Oiga, me está lesionando, me siento agraviada hablando de niños y de niñas", Carlos David Robles Figueroa, abogado de Danna Yanina

La diligencia tiene como objetivo determinar si Danna Yanina continuará bajo prisión preventiva o si se modifica su medida cautelar, ante los argumentos relacionados con su estado de salud mental, me estima que estas audiencias sean de otro 2 a 3 días más para que la jueza determina la situación Jurídica.

Por otra parte, el abogado de Alejandra Quintos, Álvaro Ávila Fonseca, dio a conocer que en 2024 Danna Yanina presentó una denuncia contra su propia madre por presuntos hechos de violencia familiar.

El litigante señaló este antecedente en medio del proceso judicial que actualmente enfrenta la joven, al considerar relevante que la mujer que anteriormente fue señalada ante las autoridades ahora participe en su defensa legal.

La situación genera cuestionamientos sobre la relación entre ambas, particularmente por el antecedente de la denuncia y el papel que actualmente desempeña la madre en el procedimiento relacionado con el caso de Dafne Zapata Quintos.

Concluyó la audiencia relacionada con la solicitud de modificación de la medida cautelar de Danna Yanina “N”, vinculada a proceso por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

Durante el debate, ambas partes expusieron sus argumentos ante la jueza y fueron ofertados los 52 actos de investigación presentados por la defensa, como parte de la solicitud para que la joven pueda continuar su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria, en sustitución de la prisión preventiva.

La audiencia tendrá continuidad este miércoles 11 de noviembre, a las 10:30 horas, cuando la jueza emitirá su determinación sobre cuáles de los datos de prueba son idóneos y válidos para su desahogo.

Con ello, el proceso entra en una etapa decisiva, pues en los próximos días se prevé avanzar hacia la resolución sobre la modificación de la medida cautelar de Danna Yanina.