Dan Prisión Preventiva al Presunto Feminicida de la Modelo Danna Díaz en Xalapa

Tras la audiencia inicial que se llevó a cabo recientemente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Kevin Alberto “N” fue imputado como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de la joven de 23 años, Danna Itzel Martínez Díaz en Xalapa, Veracruz.

En un comunicado oficial se dio a conocer que el juez impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 922/2026, para que en los próximos días se realice una nueva audiencia.

El comunicado señala lo siguiente:

Kevin Alberto “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de quien fuera su expareja, identificada con las iniciales D.I.M.D, se le formuló imputación en su contra.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del presente año, en la colonia Rafael Lucio de la ciudad de Xalapa, donde presuntamente agredió a la víctima con un arma blanca, privándola de la vida.

En seguimiento al proceso, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció el 14 de noviembre como fecha para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 922/2026.