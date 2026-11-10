Seguridad

Dan Prisión Preventiva al Presunto Feminicida de la Modelo Danna Díaz en Xalapa

La víctima tenía 23 años y perdió la vida durante una agresión ocurrida el pasado fin de semana; la siguiente diligencia judicial quedó programada para dentro de cuatro días

Presunto feminicida de Danna Díaz enfrenta prisión preventivaPresunto feminicida de Danna Díaz enfrenta prisión preventiva. Foto: FGE

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La víctima tenía 23 años y perdió la vida durante una agresión ocurrida el 7 de noviembre; la siguiente diligencia judicial quedó programada para el 14 de noviembre

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