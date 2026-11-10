Seguridad

Detienen a Dos Mujeres y un Hombre tras Riña Cónyugal en Tijuana; Aseguran una Pistola

La Policía Municipal localizó un arma calibre .380 y un cargador durante la atención de un reporte de violencia

Detienen a Dos Mujeres y un Hombre tras Riña Cónyugal en Tijuana; Aseguran una PistolaDetienen a Dos Mujeres y un Hombre tras Riña Cónyugal en Tijuana; Aseguran una Pistola | Foto: SSPCM

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