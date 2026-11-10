Detienen a Dos Mujeres y un Hombre tras Riña Cónyugal en Tijuana; Aseguran una Pistola

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), agentes de la Policía Municipal acudieron a atender un reporte y se entrevistaron con la persona que solicitó apoyo.

Esta manifestó que había encontrado a un hombre en compañía de otra mujer y que, al confrontarlos, el sujeto presuntamente sacó un arma de fuego. Posteriormente, la otra mujer habría tomado la pistola y la apuntó hacia el rostro de la persona reportante.

Tras el señalamiento, los oficiales intervinieron a las dos mujeres, quienes presuntamente intentaban retirarse del lugar a bordo de un vehículo Nissan Versa gris. Durante una revisión precautoria, localizaron un arma de fuego tipo escuadra calibre .380 y un cargador del mismo calibre.

Por estos hechos fueron detenidos José ‘N’, de 62 años; Erika ‘N’, de 43, y Mayra ‘N’, de 64 años.

Las tres personas, junto con el arma asegurada, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

APG