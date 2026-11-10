Tráiler Embiste Automóviles y Escapa en Autopista de Veracruz; Hay Dos Lesionados

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de una carambola provocada por un tractocamión que presuntamente se dio a la fuga tras impactar a varios vehículos sobre la autopista 150D, en el carril con dirección hacia el puerto de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión impactó inicialmente a un vehículo azul, proyectándolo contra la parte trasera de un tráiler de doble remolque.

Tras el percance, el operador continuó su marcha y, kilómetros más adelante, colisionó contra una camioneta blanca, que a su vez fue proyectada contra otra unidad del mismo color.

Según el reporte de hechos fue durante el primer accidente, que dos personas, un hombre y una mujer, resultaron lesionadas, las cuales fueron fueron auxiliadas por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes las trasladaron a un hospital para su valoración médica.