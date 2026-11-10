Accidentes

Tráiler Embiste Automóviles y Escapa en Autopista de Veracruz; Hay Dos Lesionados

Un hombre y una mujer recibieron atención prehospitalaria y fueron llevados a un hospital, luego de que varias unidades terminaron con daños en las Altas Montañas

Un tractocamión causó un accidente en la autopista 150D, dejando dos heridos y varios autos dañadosUn tractocamión causó un accidente en la autopista 150D, dejando dos heridos y varios autos dañados. Foto: Miguel Montes de Oca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos personas resultan heridas tras un accidente múltiple en la autopista 150D. Un tractocamión impactó varios vehículos y se dio a la fuga.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+