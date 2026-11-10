¿4 o 3 Días Sin Clases? Estos Alumnos Tendrán Más Descanso en Segundo Puente de Noviembre 2026

Llega el segundo puente de noviembre 2026, sin embargo los estudiantes mexicanos lo vivirán de manera diferente, ya que unos tendrán más descanso que otros. Por ello, acá te decimos quiénes tienen 4 y 3 días sin clases.

Luego del puente a finales de octubre y principios de noviembre por Día de Muertos 2026, los alumnos de todos los niveles educativos en México volverán a disfrutar de un fin de semana largo, pero en esta ocasión será por el festivo de la Revolución Mexicana.

¿Quiénes tienen puente de 3 días en noviembre 2026?

Los estudiantes de preparatorias, bachilleratos y universidades solo tendrán un fin de semana de tres días, debido a que el lunes 16 de noviembre se suspenderán las clases por el feriado del aniversario de la Revolución Mexicana.

De esta manera, el día festivo se juntará con el sábado y domingo para hacer un puente de tres días de descanso, por lo que los alumnos regresarán a clases hasta el martes 17 de noviembre de 2026.

Al igual que estos estudiantes, los trabajadores que descansan sábado y domingo podrán disfrutar de un puente de tres días, ya que el día de descanso obligatorio se establece en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por otra parte, las personas que deban trabajar el lunes 16 de noviembre recibirán un pago triple por sus servicios.

¿Quiénes tienen puente de 4 días en noviembre 2026?

Los alumnos que podrán disfrutar más días de descanso son los que estudian en preescolar, primaria y secundaria, debido a que las clases se suspenderán el viernes 13 y lunes 16 de noviembre de 2026.

Esto se debe a que el calendario escolar de la SEP establece que este viernes se realizará el registro de calificaciones, que es cuando los maestros suben las evaluaciones al sistema, por lo que se pide a los estudiantes no asistir a la escuela.

Además de que las actividades también se suspenden por el festivo del Día de la Revolución Mexicana, el cual se otorga a nivel nacional. De esta manera, los alumnos de nivel básico regresarán a clases hasta el martes 17 de noviembre de 2026.

PPP