Educación

¿4 o 3 Días Sin Clases? Estos Alumnos Tendrán Más Descanso en Segundo Puente de Noviembre 2026

El segundo puente de noviembre 2026 no será igual para todos los estudiantes en México. Así descansarán por niveles

4 o 3 Días Sin Clases por Segundo Puente de Noviembre 2026Los alumnos ya disfrutaron de un puente por Día de Muertos 2026. Foto: Cuartoscuro
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