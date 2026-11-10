Educación

Suspenden Clases en Escuelas de Veracruz por Protesta Sindical de Docentes

Estudiantes encontraron los accesos cerrados en distintos planteles, mientras el sindicato exige soluciones administrativas y cumplimiento de compromisos laborales

Protesta de SUTSEM cierra escuelas en Veracruz, Boca del Río, Tejería y otras partes del estadoProtesta de SUTSEM cierra escuelas en Veracruz, Boca del Río, Tejería y otras partes del estado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Escuelas cerradas en Veracruz por protesta de SUTSEM. Maestros demandan transparencia y pago a interinos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+