Suspenden Clases en Escuelas de Veracruz por Protesta Sindical de Docentes

Alumnos del Instituto Ilustre Veracruzano, en Boca del Río, y de otros planteles educativos de la zona conurbada se quedaron sin clases debido a una protesta de maestros y personal administrativo por inconformidades laborales.

En el Ilustre Veracruzano, ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines, los estudiantes llegaron al plantel y encontraron las puertas cerradas. La misma situación se presentó en el Bachilleres de Veracruz, en la colonia Centro del puerto de Veracruz, así como en escuelas de la localidad de Tejería.

La movilización es encabezada por integrantes del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM), quienes exigen a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) respeto a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación.

Entre sus demandas se encuentran mayor transparencia en la asignación de plazas, solución a los movimientos de personal, entrega de órdenes de presentación y pago oportuno a docentes interinos y sustitutos, además del cumplimiento de otros compromisos laborales.

Aunque el sindicato difundió un comunicado para dar a conocer sus inconformidades, no había anunciado expresamente la suspensión de clases. Sin embargo, este martes varios planteles amanecieron cerrados y sin actividades, dejando a los estudiantes sin servicio educativo.