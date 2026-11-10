Educación

SUTSEM Toma Escuelas de Xalapa y Suspende Clases por Paro Estatal

Alumnos y padres de familia encontraron los accesos cerrados debido a un conflicto magisterial que incluye cerca de 15 exigencias dirigidas a las autoridades educativas

El sindicato SUTSEM paraliza escuelas en Veracruz por 15 exigencias a la SEV. Padres y alumnos se ven afectadosEl sindicato SUTSEM paraliza escuelas en Veracruz por 15 exigencias a la SEV. Padres y alumnos se ven afectados. Foto: N+

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En Veracruz, SUTSEM toma planteles por inconformidades con la SEV. Padres y alumnos afectados buscan respuestas.

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