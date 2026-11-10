SUTSEM Toma Escuelas de Xalapa y Suspende Clases por Paro Estatal

Integrantes del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM) mantienen tomadas varias escuelas de Veracruz como parte de un paro de labores a nivel estatal, en protesta por disposiciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que consideran afectan sus derechos laborales.

En Xalapa, uno de los planteles afectados es la Escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera, ubicada en la zona universitaria, donde los docentes colocaron avisos y mantienen cerradas las instalaciones, por lo que este martes fueron suspendidas las clases.

Los trabajadores señalaron que sus inconformidades están relacionadas con decisiones administrativas de la SEV y presentaron un pliego petitorio integrado por cerca de 15 puntos, en el que exigen respeto a sus derechos laborales adquiridos.

Debido a la suspensión de actividades, alumnos y padres de familia que llegaron a los planteles se encontraron con las instalaciones cerradas.

Los docentes indicaron que buscarán establecer un diálogo con las autoridades educativas y que la apertura de las escuelas dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar.